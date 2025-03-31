В Челябинске пойдут под суд участники ОПГ за попытку сбыта 50 кг сильнодействующего вещества

Запрещенные препараты им доставляли из Азии

В Челябинске завершили расследование уголовных дел, возбужденных в отношении участников организованной группы, сбывавших сильнодействующее вещество. Всего из оборота правоохранители изъяли почти 50 килограммов прегабалина, который поставляли контрабандой из азиатского государства для сбыта в России, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

35-летнего жителя Челябинской области оперативники задержали при попытке отправить партию запрещенки в 17 российских регионов. В 68 посылках полицейские обнаружили почти 7,5 килограмма препарата. Во время обысков по месту проживания мужчины, а также в арендуемом им гараже правоохранители изъяли еще более 42 килограммов сильнодействующего вещества, компьютер, телефоны и три миллиона рублей, вырученные от продажи препарата.

«В ходе дальнейшей работы полицейские установили его сообщников, которые ранее получили для сбыта крупные партии запрещенного вещества. 35-летнюю женщину и 29-летнего мужчину задержали в Самаре и Новосибирске. Злоумышленники являлись сотрудниками интернет-магазина, организовавшего контрабандные поставки препарата из государства Восточной Азии для дальнейшей незаконной торговли на территории России»,— уточнили в ведомстве.

В отношении участников преступной группы были возбуждены уголовные дела о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ (часть 3 статьи 234 УК РФ). Ранее судимому южноуральцу также предъявили обвинения в отмывании денежных средств и участии в контрабанде в составе организованной группы. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас материалы дела направлены на рассмотрение в суд.