В Челябинске пойдут под суд двое сбытчиков наркотиков

Мужчина и девушка распространяли мефедрон

В Челябинске будут судить 34-летнего мужчину и 22-летнюю девушку, которые, будучи членами организованной группы, сбывали мефедрон и экстази, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Установлено, что обвиняемые, вступив в сговор, приобрели у неизвестного крупную партию мефедрона для сбыта. Часть наркотика они расфасовали и разместили по тайникам в одном из парков и в разных районах города. При встрече с одним из клиентов наркодилеров задержали.

«В месте фасовки было обнаружено около 200 граммов мефедрона. Этот объем обвиняемые планировали расфасовать на 400 свертков»,— уточнили в ведомстве.

Еще около 10 граммов мефедрона, а также 1,5 грамма экстази правоохранители обнаружили в тайниках.

Следствие завершило расследование уголовного дела о сбыте наркотиков в крупном размере. Его материалы переданы на рассмотрение в суд. В ближайшее время сообщникам вынесут приговор.