В Челябинске пойдет под суд мужчина, расстрелявший из «Сайги» шесть человек

Потасовка случилась возле стелы в Пласте

Следствие по Челябинской области завершило расследование уголовного дела об убийстве мужчины в Пласте. Все доказательства передали в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области.

Убийство произошло в апреле 2024 года. Мужчина 37 лет вступил в конфликт с 20-летним жителем Пласта. Чтобы выяснить отношения, они встретились возле стелы при выезде из города. Преступник на потасовку приехал с двумя друзьями и огнестрельным оружием — «Сайгой», а обидчик взял с собой «группу поддержки» из шести человек. Среди них — молодежь от 17 до 28 лет.

Преступник такую компанию не оценил и произвел не менее шести выстрелов по южноуральцам, а также по автомобилю, за которым спрятались четверо потерпевших. Во время перестрелки зачинщик попал в голову 28-летнему мужчине. Тот скончался от полученных травм в скорой помощи. Еще один мужчина получил десять слепых огнестрельных ранений в тело и голову — его успели спасти медики. С остальными участниками конфликта все в порядке.

В отношении 37-летнего жителя возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества. Потерпевшим заявлены иски на сумму более 20 миллионов рублей, а на имущество обвиняемого наложили арест.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Челябинский областной суд.

Автор: Елизавета Михно