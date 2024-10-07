В Челябинске появились объявления об аренде дебетовых карт

Предоставлять свои данные просят и несовершеннолетних

На подъезде одного из домов на улице Рождественского журналист ИА «Первое областное» заметил странное объявление о принятии дебетовых карт для работ по арбитражу криптовалют. Автор объявления предлагает купить пластик и у лиц от 14 лет.



Сложилось впечатление, что такое «мероприятие» незаконно, и мы обратились за разъяснениями в УМВД города. В полиции ситуацию обещали прокомментировать позднее.

Смеем предположить, что карты могут выкупать злоумышленники для выведения денег, полученных мошенническими путями.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о дроперах (или дропах) — это лица, которые участвуют в обналичивании денег, полученных преступным путем. Дропов используют в разных вариациях — скупают у них карты, просят принять какую-то сумму за вознаграждение, снять наличные и передать курьеру. Счета, на которые поступают подозрительные переводы, также попадают в специальную базу ЦБ РФ. Часто бывает так, что дроп и не догадывается о том, что участвует в преступной схеме.

«Карта не может выступать предметом аренды, карта — это ключ. Это все равно, что сдавать ключ от квартиры, а не само жилище. Завладев вашей картой, „покупатель“ попадает в ваш личный аккаунт и производит действия от вашего имени. Если по карте будет куплено что-то запрещенное или по ее номеру переведут подозрительные средства, то уголовный след приведет к лицу, на которого зарегистрирована эта карта. Если вы хотите заработать, то пользуйтесь проверенными ресурсами для инвестиций», — прокомментировал директор юридической компании «Форлекс» Николай Попов.

В Челябинском отделении Банка России информагентству сообщили, что сведения об объявлении отправлены в полицию.

И банки, и полиция в очередной раз напоминают южноуральцам о том, что нельзя сообщать коды и пароли третьим лицам. Не нужно переводить деньги по указке неизвестных, кем бы они ни представлялись. В регионе продолжает работать горячая линия по борьбе с мошенничеством *1593 и кнопка вызова.