В Челябинске после вмешательства прокуратуры с женщины сняли аресты из‑за чужих долгов

12 должностным лицам УФССП по региону объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона

Прокуратура приняла меры реагирования после публикаций в СМИ истории женщины, которая оказалась заложником ошибки приставов — на челябинку повесили более 22 млн рублей чужих долгов. Теперь все ограничения с потерпевшей сняты. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщили в региональной прокуратуре.

Первое областное информагентство ранее рассказывало о жительнице Советского района Челябинска Елене И., которая два года тщетно боролась с системой и ежедневным потоком получала сообщения об исполнительных производствах на совершенно посторонних людей. На дом потерпевшей 12 раз наложили арест по долгам жителей района.

«По итогам проверки прокуратурой руководителю управления внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, 12 должностным лицам территориального подразделения объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Снятие запретов на совершение регистрационных действий в отношении имущества заявителя произведено после вмешательства прокуратуры области. Елена И. перестала получать новые уведомления.