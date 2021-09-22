В Челябинске после столкновения с иномаркой перевернулась «Нива»

Водителя с травмами доставили в больницу

Сегодня утром, 22 сентября, на улице Лесопарковой после столкновения с иномаркой перевернулся автомобиль «Нива». Об этом Первому областному информагентству сообщили в УГИБДД по Челябинску.

Авария случилась в 09:50 напротив дома № 15 по улице Лесопарковой. При столкновении «Нивы» и «Рено» отечественное авто опрокинулось на бок.

«По предварительным данным, пострадал 55-летний водитель, его доставили в больницу. 40-летняя женщина за рулем „Рено“ не пострадала», — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Из-за аварии образовались пробки в обе стороны.