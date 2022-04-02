В Челябинске после смерти крановщика возбудили уголовное дело

Трагедия произошла 3 марта

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти машиниста башенного крана, упавшего на стройплощадке ЖК «Манхэттен» в Челябинске. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Следственным органом СУ СК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации („Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека“). Ход расследования поставлен на контроль прокуратурой Центрального района города Челябинска»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла днем 3 марта на улице Героя России Александра Яковлева. В результате падения крана погиб крановщик. Жилые и строящиеся здания повреждены не были.