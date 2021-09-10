В Челябинске посетителей и персонал ТРК «Алмаз» эвакуировали из-за сообщения о пожаре

В здании сработала сигнализация

Сегодня, 10 сентября, из здания ТРК «Алмаз» в Ленинском районе Челябинска эвакуировались все посетители и персонал. Об этом Первому областному информагентству сообщили очевидцы. Прямо сейчас из торгово-развлекательного комплекса вышли сотни людей.

«Сработала пожарная сигнализация, попросили не создавать панику и выйти», — рассказали нам очевидцы.

Первое областное информагентство запросило комментарий у ГУ МЧС. На момент публикации новости ответа не поступило.

UPD: в региональном чрезвычайном ведомстве сообщили, что сигнала из ТРК не поступало. Вероятно, сигнализация сработала ложно.