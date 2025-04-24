В Челябинске посадили организаторов незаконной миграции

С начала года возбуждено 40 подобных дел

Тракторозаводским районным судом города Челябинска вынесен приговор в отношении четырех граждан Российской Федерации за организацию незаконной миграции, сообщили в ГУ МВД по региону.

Суд установил, что виновные за деньги фиктивно заключали трудовые договоры с иностранцами, однако граждане по факту не работали.

«Виновных приговорили к срокам от 2 до 3,5 года в колонии общего режима и штрафу 100 тысяч рублей», — рассказали в региональном полицейском главке.

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