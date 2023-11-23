В Челябинске Porsche Cayenne столкнулся с маршруткой

Есть пострадавшие

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На северо-западе Челябинска напротив ТЦ «Космос» столкнулись Porsche Cayenne под управлением 68-летнего мужчины и маршрутка № 3, за рулем которой находился 42-летний водитель, сообщили в ГУ МВД по региону.

ДТП случилось накануне днем, 22 ноября.

«В результате аварии помощь медиков понадобилась водителю иномарки и пассажиру маршрутного такси»,— прокомментировали в региональном полицейском главке.

Сотрудники ГИБДД напоминают челябинцам о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима в непогоду.