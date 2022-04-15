В Челябинске полиция задержала поджигателей автомобиля

Сотрудник МВД прострелил колеса машины, на которой пытался скрыться один из нарушителей

В Челябинске полицейские задержали подозреваемых в поджоге автомобиля Toyota RAV4 в феврале этого года. Один из нарушителей пытался скрыться, поэтому правоохранителям пришлось применить табельное оружие. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В феврале этого года в Курчатовском районе Челябинска подожгли автомобиль Toyota RAV4, припаркованный у дома по улице Профессора Благих. Сумма ущерба — более 1,4 миллиона рублей. Владелец сразу же обратился в полицию.

Выяснилось, что у организатора поджога был конфликт с потерпевшим. Нарушитель нашел исполнителя для преступления — неработающего местного жителя. Взамен предложил ему деньги.

Исполнителя полицейские задержали без особых проблем, но с организатором поджога все оказалось сложнее. При задержании он попытался уехать на своем автомобиле. Вел неаккуратно, создавал угрозу жизни окружающих.

Сотрудник полиции быстро отреагировал и начал стрелять из табельного оружия по колесам машины нарушителя. В ходе задержания никто не пострадал.

Сейчас оба подозреваемых находятся в изоляторе временного содержания. В районном отделе полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

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