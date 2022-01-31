В Челябинске полиция задержала подозреваемого в избиении водителя троллейбуса и возбудила уголовное дело в отношении мужчины. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Сотрудниками полиции был задержан подозреваемый — 45-летний мужчина. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Мера пресечения ему еще не избрана.
Напомним, что в Челябинске водитель легковой машины нанес травмы водителю троллейбуса, с которым не поделил дорогу.
По словам очевидцев автомобилист выехал с правой стороны и встал прямо перед троллейбусом, преградив ему путь. При этом водитель автомобиля отправился выяснять, почему водитель общественного транспорта не уступил ему дорогу, и в ходе ссоры ударил его, предположительно кастетом. В результате пострадавший был доставлен в больницу.
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