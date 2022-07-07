В Челябинске полиция задержала мужчину по подозрению в краже 236‑метрового кабеля

Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей

В Советском районе Челябинска задержали мужчину, который срезал телефонные кабели, сообщили Первому информационному агентству в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



По данным пресс-службы ведомства, представитель телефонной компании обратился в полицию с заявлением о краже в Советском районе телефонного кабеля длиной 236 метров. Ущерб составляет примерно 120 тысяч рублей.

В ходе расследования был задержан 31-летний мужчина, ранее судимый. Позже выяснилось, что он был причастен к семи похожим случаям кражи. Задержанный срезал кабели и сдавал их в металлолом для получения прибыли. Общая сумма ущерба составляет более 300 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (часть 1 статьи 158 УК РФ).

Избрана мера пресечения для задержанного в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Автор: Софья Петрова