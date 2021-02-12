В Челябинске полиция задержала мужчину, незаконно хранившего самодельное оружие

Ему грозит до пяти лет лишения свободы

Сотрудник уголовного розыска отдела полиции «Калининский» УМВД России по Челябинску задержал 43-летнего местного жителя, который незаконно хранил самодельное оружие, пригодное для производства выстрелов. Также в областном центре задержали 62-летнего мужчину, незаконно хранившего исправные патроны.

Задержания состоялись в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал». Житель Ленинского района нашел гладкоствольное охотничье ружье и переделал в обрез. Установлено, что оружие пригодно для стрельбы.

У другого мужчины полицейские обнаружили 83 патрона, 75 из которых оказались пригодными для стрельбы.

По фактам находок возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222 УК Ф («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). В отношении мужчины, изготовившего оружие, возбуждено еще одно уголовное дело по части 1 статьи 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»). Санкция данной статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.