В Челябинске полиция задержала иностранца, подозреваемого в серии мошенничеств с криптовалютой

Мужчина неоднократно судим и пребывал на территории РФ с поддельным паспортом

Челябинские оперативники задержали 56-летнего иностранца, подозреваемого в мошенничестве с криптовалютой, сообщили в УМВД по городу.

В отдел полиции «Калининский» обратился 34-летний мужчина с заявлением о хищении у него трех миллионов рублей. Потерпевший разместил объявление о намерении приобрести криптовалюту, тогда подозреваемый и связался с ним. Потерпевший встретился с продавцом криптовалюты в переговорной комнате одного из банков и передал ему три миллиона. Злоумышленник не предъявил никаких документов, не назвал личные данные и просто скрылся с деньгами.

«Поняв, что стал жертвой мошенника, челябинец обратился в полицию. Оперативниками была проведена колоссальная работа, опрошены десятки свидетелей, отработаны возможные маршруты передвижения злоумышленника. В итоге полицейские установили съемную квартиру, в которой проживал злоумышленник. Однако в день совершения преступления он с нее съехал. Осмотр квартиры никаких результатов не дал. Мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого были продолжены и велись непрерывно», — сообщили в городской полиции.

Вскоре подозреваемого задержали в Нижнем Новгороде в момент совершения сделки с подставным покупателем.

Как выяснилось, подозреваемый неоднократно судим за аналогичные преступления. Устанавливается его причастность к хищениям денег в Москве и Казани. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.