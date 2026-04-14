В Тракторозаводском районе Челябинска, на улице Савина, выявили «резиновую» квартиру, в ней были зарегистрированы сразу 78 иностранных граждан, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на полицию.
Сообщается, что подозреваемый — 45-летний местный житель, который приходил в миграционную службу 13 раз.
«Мужчина осуществил 13 эпизодов фиктивной регистрации иностранцев в своей квартире на улице Савина. В ходе проверки показания соседей и осмотр жилого помещения подтвердили, что мигранты фактически там не проживали», — рассказали в ведомстве.
В отношении челябинца возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ).
Все 78 мигрантов уже сняты с учета.