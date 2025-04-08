В Челябинске полиция вернула украшения на 10 миллионов рублей, похищенные мошенниками

Жертвой стала 17‑летняя девушка, которая взяла золото у родителей

В Челябинске сотрудники полиции вернули 42-летней женщине похищенные ювелирные украшения стоимостью около 10 миллионов рублей, рассказали в ГУ МВД по региону.

Украшения были переданы мошенникам ее 17-летней дочерью, ставшей жертвой сложной аферы.

«Мошенники, притворившись сотрудниками образовательного центра и службы безопасности портала госуслуг, убедили девушку, что ее родителям грозит уголовная ответственность из-за якобы совершенного перевода денег в поддержку Украины. Под этим предлогом они сначала заставили ее снять и перевести 175 тысяч рублей, а затем передать курьеру коробку с золотыми украшениями матери», — рассказали в региональном полицейском главке.

Полиция оперативно установила таксиста, доставившего украшения курьеру, а затем и самого курьера, который сдал ювелирные изделия в ломбард. Курьер признался, что нашел объявление о подработке в мессенджере и действовал по указаниям мошенников. Украшения были возвращены владелице. Оперативное видео смотрите в нашем телеграм-канале.

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