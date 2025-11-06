Сотрудники челябинской полиции вернули сбережения трем пожилым горожанкам, которые стали жертвами телефонных аферистов. Общая сумма возвращенных средств составила около 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
По телефону аферисты убеждали пенсионерок под различными предлогами передать деньги курьеру. Эту роль исполнял 78-летний челябинец, который также был введен в заблуждение.
«В ходе оперативной работы наши сотрудники задержали подозреваемого в тот момент, когда он пытался передать похищенные деньги организаторам схемы. Изъятые средства были немедленно возвращены законным владельцам — трем женщинам в возрасте 78, 84 и 90 лет», — отметили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
