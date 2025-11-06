В Челябинске полиция вернула пенсионеркам похищенные мошенниками 800 тысяч рублей

Курьером аферистов был 78‑летний пенсионер

Сотрудники челябинской полиции вернули сбережения трем пожилым горожанкам, которые стали жертвами телефонных аферистов. Общая сумма возвращенных средств составила около 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По телефону аферисты убеждали пенсионерок под различными предлогами передать деньги курьеру. Эту роль исполнял 78-летний челябинец, который также был введен в заблуждение.

«В ходе оперативной работы наши сотрудники задержали подозреваемого в тот момент, когда он пытался передать похищенные деньги организаторам схемы. Изъятые средства были немедленно возвращены законным владельцам — трем женщинам в возрасте 78, 84 и 90 лет», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

