В Челябинске полиция установила участников пьяного конфликта, свидетелем которого стал ребенок

Мальчик не пострадал

Полиция Челябинска выяснила обстоятельства конфликта на Краснопольском проспекте. Возле подъезда случилась потасовка, сообщили в ГУ МВД по региону.

Как выяснилось, все участники потасовки — родственники. У одного из дерущихся на руках оказался ребенок, он не пострадал. Однако следователи все равно организовали проверку.

«Также проверены условия содержания малыша. С родителями несовершеннолетнего проведена профилактическая беседа о недопущении подобных случаев. Кроме того, в отношении законных представителей ребенка составлены административные материалы о ненадлежащем воспитании несовершеннолетнего», — прокомментировали в ГУ МВД по региону.

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