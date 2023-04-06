В Челябинске полиция разыскивает стрелка по окнам на Северо-Западе

Дело взяло на контроль руководство УВД

В полицию Челябинска поступило заявление от жителей одного из домов по улице Пионерской о том, что неизвестный устроил стрельбу по окнам многоэтажки. Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на место происшествия выехали оперативные сотрудники и со слов очевидцев получили описание подозреваемого. Сейчас его ищут.

По сообщениям местных жителей, стрельба раздалась во дворе их дома накануне, около 18:00. После этого одна из жительниц обнаружила на стекле своего окна скол и вызвала полицию.

Заявление приняли сотрудники отдела полиции «Курчатовский».

«Для выяснения всех обстоятельств произошедшего были опрошены свидетели, получены описание и направление движения возможного причастного к происшествию человека», — пояснили в ГУ МВД.

На текущий момент к выяснению всех обстоятельств ЧП подключились сотрудники городского УМВД. Ход дела взяло под контроль руководство челябинской полиции.