В Челябинске полиция разыскивает парней, устроивших стрельбу во дворе

На месте работает участковый

В одном из дворов по улице Красного Урала двое парней устроили стрельбу из пистолетов. Очевидцы обратились в полицию. Стрелявших разыскивают, уточнили в УМВД по Челябинску.

«Полицейскими проводится проверка поступившей информации. На адрес направлен участковый уполномоченный полиции с целью проведения поквартирного обхода, установления свидетелей и очевидцев происшествия», — рассказали в городской полиции.

Как ранее сообщал наш сайт, жительница Тракторозаводского района Челябинска пожаловалась в соцсетях на то, что подростки обстреляли ее автомобиль, припаркованный во дворе на улице Лермонтова.

