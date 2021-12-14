В Челябинске полиция проводит проверку после очередного погрома на Митрофановском кладбище

Разрушены десятки надгробий

Челябинская полиция проводит проверку по факту разрушения надгробий на Митрофановском кладбище. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

Родственники умерших обратились к правоохранителям после того, как неизвестные в очередной раз разрушили памятники.

«Обращения поступили, проводится проверка», — сообщили в городской полиции.

Как ранее сообщал наш сайт, полиция возбудила уголовное дело о вандализме (часть 1 статьи 214 УК РФ) после разрушения 39 надгробий на Митрофановском кладбище.