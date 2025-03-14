В Челябинске полиция провела рейд у вокзала, задержано пять человек

Контролируются места проживания и концентрации этнических групп

В Челябинске сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии провели профилактический рейд в районе Привокзальной площади. Проверку провели для пресечения различных правонарушений, включая бродяжничество, попрошайничество, кражи и мошенничество, пояснили в пресс-службе главка.

В ходе рейда пять человек были доставлены в отдел полиции «Советский». Видео задержания — здесь. Все задержанные прошли дактилоскопию, их данные внесены в информационные базы МВД, и проводится проверка на причастность к преступлениям и административным правонарушениям.

Полиция подчеркивает, что подобные рейды являются частью комплексной работы по поддержанию правопорядка в городе и будут продолжены. Цель мероприятий — предотвращение правонарушений и обеспечение безопасности граждан.