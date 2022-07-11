В Челябинске полиция обнаружила три «резиновых адреса» для иностранцев

Фальшивую прописку там получили десять мигрантов

В Челябинске три собственника квартир оказались фигурантами уголовного дела: они за деньги регистрировали иностранцев на своих адресах. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



Полиция Челябинска обнаружила три случая незаконной регистрации иностранных граждан в Тракторозаводском, Калининском и Курчатовском районах. Собственникам «резиновых адресов» было от 19 до 55 лет. Они брали деньги за предоставление фальшивого места жительства. В каждой из квартир были зарегистрированы от двух до пяти иностранных граждан.

Подозреваемые квартировладельцы отпущены на свободу под обязательство о явке. Все иностранцы сняты с миграционного учета, им грозит высылка на родину.

Автор: Полина Агеева