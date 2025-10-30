В Челябинске полиция нагрянула в спа‑салон после жалоб соседей

Стражи порядка выясняли, оказывают ли в заведении услуги, выходящие за рамки легального бизнеса

Полиция нагрянула в один из мужских спа-салонов в Центральном районе Челябинска. Рейд в заведение на улице Труда был организован после многочисленных жалоб местных жителей, усомнившихся в законности его деятельности, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Операция прошла при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Челябинской области. В ходе визита правоохранители тщательно изучили всю разрешительную и рабочую документацию салона. Основное внимание было уделено возможному оказанию услуг, выходящих за рамки легального бизнеса. Сотрудников и посетителей опросили на предмет осуществления незаконной деятельности приватного характера.

По результатам рейда три сотрудницы заведения были доставлены в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении них проведены все необходимые процессуальные действия: дактилоскопирование и проверка по базам данных МВД.