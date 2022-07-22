В Челябинске полиция наградит школьницу, поймавшую выпавшего из окна малыша

Юная спасательница хочет работать в МЧС

Руководство ГУ МВД по Челябинской области приняло решение наградить старшеклассницу из Металлургического района Челябинска. Подросток во время прогулки увидела выпадающего из окна двухлетнего ребенка и успела поймать малыша.



Напомним, ЧП произошло в Металлургическом районе Челябинска 14 июля. 16-летняя школьница гуляла с подругами и случайно заметила в окне на третьем этаже жилого дома маленького ребенка. Как выяснилось позже, двухлетняя девочка взобралась на подоконник, выдавила москитную сетку и выпала из окна. Школьница успела подхватить малыша, обе участницы происшествия, к счастью, обошлись без травм.

Как оказалось, молодая мама выпавшей девочки уснула, убаюкивая ребенка во время сончаса.

За свой подвиг шккольница получит награду от полиции и спасательного ведомства. Как рассказала сама героиня корреспондентам телеканала ОТВ, она мечтает после учебы работать в МЧС.