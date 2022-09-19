В Челябинске полиция ликвидировала два наркопритона

Хозяевами оказались пенсионерка и семейная пара

В Ленинском и Металлургическом районах Челябинска ликвидировали два наркопритона. Хозяйка одного из них — 62-летняя женщина, второй принадлежал семейной паре, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские выяснили, что 62-летняя жительница Ленинского района предоставляла наркозависимым свою квартиру для употребления синтетических наркотиков. В помещении на улице Вагнера оперативники нашли приспособления для употребления: колбы, трубки и фольгу со следами нагара. Двоих посетителей притона удалось поймать, их привлекли к административной ответственности за потребление наркотических средств без назначения врача (статья 6.9 КоАП РФ).

В Металлургическом районе притон организовала семейная пара — ранее судимый 41-летний мужчина и 30-летняя женщина. Полицейские при осмотре помещения также нашли приспособления для потребления запрещенных веществ. Троих посетителей, находившихся в квартире в момент прибытия оперативников, привлекли к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ.

В районных отделах полиции возбудили уголовные дела за организацию притонов (часть 1 статьи 232 УК РФ) и за организацию притонов группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 232 УК РФ).

Напомним, в мае этого года в Ленинском районе Челябинска полиция уже ликвидировала наркопритон. Тогда его устроил зависимый от психотропных веществ судимый мужчина.