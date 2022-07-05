В Челябинске полиция изъяла 81 ящик контрафактного табака

Безакцизная продукция найдена в торговом боксе и автомобиле «Пежо-Боксер»

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, 45-летний предприниматель задержан в ходе оперативно-розыскной деятельности Советского ОМВД по Челябинску.



За хранение табака без акцизных марок на сумму около 4,3 миллиона рублей в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления: приобретение, хранение и сбыт товаров и продукции без маркировки (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ).

Сейчас задержанный отправлен под подписку о невыезде. Максимальная мера наказания по этой статье — лишение свободы сроком до 6 лет.

Автор: Влада Михеева