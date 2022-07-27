В Челябинске задержали заместителя начальника отдела полиции «Калининский» Марата Танжарыкова. Об этом Первому областному информагентству сегодня, 27 июля, сообщили в ГУ МВД РФ по региону.
По предварительной версии, полицейский получил деньги от директора коммерческой организации, занимающейся продажей контрафактных сигарет.
«За вознаграждение коммерсант избегал уголовной ответственности. Более того, в случае изъятия продукция ему возвращалась обратно. Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей», — сообщили в региональном полицейском главке.
Преступление выявлено оперативниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД области.
В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Его непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность.