В Челябинске полицейского задержали по подозрению в получении взятки от табачника

Марата Танжарыкова освободили от служебных обязанностей

В Челябинске задержали заместителя начальника отдела полиции «Калининский» Марата Танжарыкова. Об этом Первому областному информагентству сегодня, 27 июля, сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

По предварительной версии, полицейский получил деньги от директора коммерческой организации, занимающейся продажей контрафактных сигарет.

«За вознаграждение коммерсант избегал уголовной ответственности. Более того, в случае изъятия продукция ему возвращалась обратно. Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей», — сообщили в региональном полицейском главке.

Преступление выявлено оперативниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД области.

В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Его непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность.