В Челябинске полицейского, обвиняемого в получении взятки, заключили под стражу

Ходатайство СКР об избрании меры пресечения рассматривалось в Центральном районном суде

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Сегодня, 18 февраля, Центральный районный суд избрал меру пресечения в отношении 43-летнего высокопоставленного полицейского Леонида Галанина. Он заключен под стражу сроком на два месяца.

Адвокат просил для обвиняемого выбрать меру пресечения в виде домашнего ареста, но суд отклонил данное ходатайство.

По версии следствия, до 2012 года обвиняемый получил взятку в виде недвижимости за покровительство местным жителям. Их не привлекали к уголовной ответственности за экономические преступления.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области сотруднику одного из структурных подразделений ГУ МВД России по Челябинской области предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Сегодня Центральный райсуд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.