В Челябинске полицейского осудили за взятки от похоронщиков

Виновный получил условный срок

Центральный районный суд вынес приговор экс-сотруднику полиции. Его признали виновным в получении взятки (часть 3 статьи 290 УК РФ). Об этом сегодня, 15 декабря, сообщили в СУ СКР по региону.

Суд установил, что виновный получил более 14 тысяч рублей от представителя похоронного агентства за предоставление сведений об умерших.

«Бывшему полицейскому назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно со штрафом 58 тысяч рублей с лишением права занимать в структурах власти и выполнять административно-хозяйственные обязанности сроком на 3 года»,— рассказали в региональном СУ СКР.

Противоправные деяния выявлены службой собственной безопасности полиции. Сотрудник уволен по отрицательным мотивам.



Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске экс-полицейского осудили за взятку от похоронщиков в размере 37 тысяч рублей.

