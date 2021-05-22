В Челябинске полицейский за рулем иномарки врезался в «десятку»

В результате пострадал водитель отечественного авто

Сегодня днем в Челябинске полицейский, находящийся за рулем иномарки, столкнулся с отечественным автомобилем. В результате ДТП есть пострадавшие. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла около 12:00 на автодороге «Меридиан» в районе ТРК «Горки». По предварительным данным, полицейский на «Инфинити» врезался в стоящий впереди автомобиль «ВАЗ-2110», а затем въехал в барьерное ограждение. В результате происшествия медицинская помощь понадобилась водителю отечественного авто.

«Будет организована проверка, в случае установления вины водитель „Инфинити“ будет привлечен к ответственности в соответствии с положением Правил дорожного движения»,— уточнили в ведомстве.

На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, 22 февраля этого года в Челябинске произошло смертельное ДТП с участием полицейского, который скрылся с места происшествия. Подробнее об инциденте можно узнать в нашем материале.