В Челябинске полицейский пойдет под суд по обвинению в сливе данных из базы МВД

Преступления выявлены сотрудниками регионального УФСБ

Следственные органы завершили расследование уголовных дел о нарушении неприкосновенности частной жизни (часть 2 статьи 137 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). Под суд пойдет участковый уполномоченный одного из районных отделов полиции Челябинска. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, полицейский разместил в интернете объявление о продаже персональных данных граждан из базы МВД.

Расследование дела окончено. Материалы переданы в суд.