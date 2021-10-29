В Челябинске полицейский избил коллегу из ревности

Следственный отдел проводит проверку

В Челябинске следователи выясняют обстоятельства избиения 33-летней следовательницы отдела МВД «Советский». По предварительным данным, у нее был роман с коллегой, который и нанес ей телесные повреждения из ревности. В случае установления вины сотрудника он будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, между коллегами возникла любовная связь. В один из октябрьских дней мужчина приехал к дому возлюбленной и заметил ее с другим мужчиной. После этого полицейский усадил женщину в машину и увез на водохранилище, где накинулся на нее с побоями и начал угрожать.

«Оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области в ходе проведенной проверки установлен факт причинения телесных повреждений старшему следователю в результате конфликта, возникшего между двумя сотрудниками одного из территориальных отделов полиции. Материалы проверки направлены в следственный отдел по Центральному району Челябинска СУ СК России по региону для принятия процессуального решения. В случае установления вины сотрудника он будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности», — сообщили в полицейском главке.