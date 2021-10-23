В Челябинске полицейский автомобиль опрокинулся в результате ДТП

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня днем, 23 октября, на Северо-Западе Челябинска полицейский автомобиль перевернулся в результате столкновения с иномаркой. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла около 16:00 на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных. Служебный автомобиль, по предварительным данным, с включенными проблесковыми маячками и сигнализацией, ехал на вызов, когда произошло столкновение с иномаркой «Шкода Фабия». В результате полицейская машина опрокинулась.

«На место прибыли экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего»,— уточнили в ведомстве.

По словам очевидцев, на помощь полицейским пришли дорожники и пешеходы.

Напомним, минувшей ночью в центре Челябинска на пустой дороге столкнулись два автомобиля, три человека пострадали. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Также сегодня утром в столице Южного Урала пьяный бесправник вылетел на полосу встречного движения и протаранил две маршрутки. В результате пострадали сам виновник аварии и водитель микроавтобуса.