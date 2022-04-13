В Челябинске полицейские задержали женщину с крупной партией наркотика

Запрещенное вещество подозреваемая намеревалась сбыть бесконтактным способом

В Челябинске полицейские задержали женщину, подозреваемую в покушении на сбыт наркотиков. В ее отношении возбуждено уголовное дело, ей грозит до 20 лет тюремного заключения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

32-летнюю челябинку полицейские задержали в лесном массиве неподалеку от улицы Варненской в тот момент, когда она намеревалась сделать закладку. При личном досмотре у женщины обнаружили 57 свертков с запрещенным веществом общей массой около 40 граммов. Уже в отделе полиции эксперты установили, что в свертках был наркотик PVP. Задержанная призналась, что хранила вещество для дальнейшего сбыта бесконтактным способом.

«В отношении подозреваемой в отделе полиции „Центральный“ УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до 20 лет»,— уточнили в ведомстве.

Женщину поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.