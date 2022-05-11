В Челябинске полицейские задержали угонщиков автомобилей

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела

В Челябинске сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в угоне автомобилей. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Утром 8 мая в отдел полиции «Металлургический» с заявлением обратился владелец автомобиля «Лада-Гранта». Он сообщил, что вечером 7 мая припарковал машину на улице Пролетной, а утром ее не обнаружил. При этом транспортное средство не был оборудован сигнализацией.

Полицейские, работая по заявлению, задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 39-летний ранее судимый за грабеж местный житель.

С аналогичным заявлением утром 10 мая в полицию обратилась жительница Советского района. Она сообщила об угоне автомобиля «Лада-Калина» с улицы Вольской.

«Машина была обнаружена на улице Каширской, а похитителя задержали инспекторы дорожно-патрульной службы. 32-летнего подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, совершение кражи, угона, неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей и участие в незаконном обороте наркотиков»,— уточнили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации («Завладение автомобилем без цели хищения»). Устанавливаются все обстоятельства происшествий.