В Челябинске полицейские задержали пьяного мужчину, угнавшего мотоцикл

От прохождения медосвидетельствования водитель отказался

В Челябинске полицейские задержали мотоциклиста, управлявшего транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что мотоцикл мужчина угнал. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инспекторы заметили на дороге мотоциклиста без шлема. Они остановили его для того, чтобы провести профилактическую беседу, и выяснили, что водитель нетрезв. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, и правоохранители составили административный протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП.

Кроме того, мотоциклист не смог предоставить инспекторам документы, подтверждающие, что мотоцикл принадлежит ему. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств, а транспорт эвакуировали.

«Позже в отдел полиции „Советский“ поступило сообщение о краже этого мотоцикла из помещения гаражного бокса, расположенного на садовом участке одного из СНТ в Советском районе. Сумма причиненного ущерба составила 340 тысяч рублей»,— уточнили в ведомстве.

В отношении задержанного также возбудили уголовное дело о краже по статье 158 Уголовного кодекса.