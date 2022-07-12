В Челябинске полицейские задержали похитителя икон и 70 бутылок спирта

Мужчина также украл перфоратор, 4 утюга и медную гравюру

Сотрудники Советского районного отдела полиции задержали обвиняемого в многократном воровстве имущества жительницы Челябинска. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.



Полиция установила, что 34-летний обвиняемый в июне — июле трижды проникал в дом жертвы. Хозяйка использовала здание как личный склад. Похититель вынес из помещения металлический смеситель, перфоратор, иконы, медную златоустовскую гравюру «Урал», 70 стеклянных бутылок этилового спирта, 4 старинных утюга, коробки с обувью, простыни и пододеяльники. Ущерб, нанесенный деятельностью обвиняемого, оценивается в сумму более 460 тысяч рублей. Все украденные вещи были проданы.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статье «Кража» (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Для обвиняемого действует подписка о невыезде.

Автор: Влада Михеева