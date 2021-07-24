В Челябинске полицейские задержали подозреваемых в сбыте наркотиков иностранцев

Гражданам ближнего зарубежья грозит до 20 лет тюремного заключения

В Челябинске полицейские задержали двух иностранных граждан, подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков. Злоумышленников выявили в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2021», сообщили накануне, 23 июля, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Одного из граждан ближнего зарубежья, 30-летнего мужчину, полицейские задержали около одного из домов по улице Шоссе Металлургов. При досмотре правоохранители обнаружили у него 48 свертков общей массой около 40 граммов. У второго, 22-летнего иностранца, задержанного на улице Дружбы, оказалось при себе 58 свертков массой 50 граммов.

«Установлено, что задержанные официально нигде не работают и ранее к уголовной ответственности не привлекались. Наркотики они хранили с целью дальнейшего сбыта»,— уточнили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Иностранцы водворены в изолятор временного содержания, им избирается мера пресечения.