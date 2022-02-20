В Челябинске полицейские задержали мужчину со свертком героина

Горожанин планировал продать запрещенное вещество

В Челябинске сотрудники полиции задержали местного жителя, у которого обнаружили сверток с героином. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до двадцати лет тюремного заключения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

26-летнего неработающего челябинца правоохранители задержали на улице Василевского. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а содержимое свертка массой 70 граммов направили на исследование.

«Исследование части изъятого показало, что оно является наркотическим средством героин. Оперативниками также установлено, что задержанный гражданин планировал сбывать запрещенное к свободному обороту вещество на территории областного центра бесконтактным способом через тайники-закладки»,— уточнили в ведомстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.