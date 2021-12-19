В Челябинске полицейские задержали мужчину с крупной партией наркотика

Подозреваемый планировал сбыть запрещенное вещество

В Челябинске сотрудники полиции задержали мужчину с крупной партией наркотика. Запрещенное вещество было расфасовано по сверткам: подозреваемый собирался сбыть наркотик. Возбуждено уголовное дело, челябинцу грозит до 20 лет тюрьмы, сообщили 18 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Патрулируя улицы, правоохранители задержали 24-летнего местного жителя. При себе у него оказалось 38 свертков с порошкообразным веществом по четыре грамма каждый. Мужчина пояснил, что хотел сбыть запрещенное вещество наркозависимым бесконтактным способом.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту „г“ части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до двадцати лет»,— уточнили в ведомстве.

Челябинец водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.