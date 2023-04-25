В Челябинске полицейские задержали мужчину, напавшего на пенсионерку в ее квартире

Подозреваемый связал потерпевшую веревкой

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В Челябинске задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину. Злоумышленник проник в квартиру потерпевшей под видом сотрудника газовой службы, избил и потребовал деньги. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщили в ГУ МВД по региону.

Мужчина ударил пенсионерку ногой и связал веревкой. Женщина испугалась за свою жизнь и сказала подозреваемому, где хранит сбережения. Забрав деньги, мужчина скрылся.

«В результате грамотных и профессиональных действий сотрудников отдела уголовного розыска УМВД России по Челябинску и ОП „Металлургический“ злоумышленник был задержан в короткие сроки», — сообщили в региональном полицейском главке.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.