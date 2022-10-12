В Челябинске полицейские задержали курьера преступной группы

Девушка ходила по указанным адресам и забирала у обманутых горожан деньги

В Челябинске полицейские задержали курьера, который забирал деньги у обманутых горожан по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Им оказалась 24-летняя местная жительница. Ей грозит до пяти лет тюремного заключения, сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

Неработающую челябинку задержали после поступления в полицию заявлений о мошенничестве на суммы почти 50 и 100 тысяч рублей от 79-летней и 88-летней местных жительниц. Подозреваемая рассказала полицейским, что ей в мессенджере поступило предложение о работе, которая заключалась в том, чтобы забирать деньги с определенных адресов и переводить их на указанные счета через банкоматы.

«Предварительно челябинка пояснила полицейским, что ранее видела сюжет о задержании оперативниками курьера, зарабатывающего аналогичным противоправным способом, однако этот факт ее не остановил»,— уточнили в ведомстве.

В отношении ранее не судимой девушки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.