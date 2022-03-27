В Челябинске полицейские задержали 21-летнего парня с наркотиками

Молодой человек планировал сбыть запрещенное вещество

В Челябинске полицейские задержали молодого человека, у которого при себе были свертки с героином. 21-летнему парню грозит до 20 лет тюрьмы, сообщили 27 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Челябинец попался на глаза полицейским около одного из домов по улице 250-летия Челябинска. Они обнаружили у него 9 свертков с порошкообразным веществом общей массой около 18 граммов и доставили парня в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Исследование показало, что в свертках находился героин. Задержанный пояснил, что хотел сбыть наркотик бесконтактным способом.

В отношении челябинца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.