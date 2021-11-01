В Челябинске полицейские выявили наркопритон

На хозяйку квартиры завели уголовное дело

В Центральном районе Челябинска в квартире одного из домов полицейские обнаружили наркопритон. На хозяйку помещения завели уголовное дело, еще трое посетителей привлечены к административной ответственности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Наркопритон по улице Советской полицейские обнаружили в ходе проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью». Выяснилось, что 43-летняя хозяйка квартиры не только сама употребляет запрещенные препараты, но и предоставляет свое жилье для этих целей другим наркозависимым.

В ходе осмотра помещения правоохранители обнаружили курительные трубки с остатками наркотических веществ. Приспособления полицейские изъяли.

«По данному факту дознанием Отдела полиции „Центральный“ УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации („Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов“). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет»,— уточнили в ведомстве.

Кроме того, трое посетителей привлечены к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств без назначения врача»). Им грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей или арест на 15 суток.