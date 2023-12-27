В Челябинске работает около 100 рынков, где можно приобрести новогодние хвойные деревья. Полицейские совместно с мэрией проверяют законность точек продаж. Им удалось выявить более 60 правонарушений и изъять 600 деревьев, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В ходе мероприятий полицейские проверяют наличие свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, товарно-транспортные накладные, наличие договора на предоставление торгового места, с указанием периода торговли и адреса расположения торгового места.

«С начала проведения мероприятий полицейскими проведено около 360 проверок, в ходе которых выявлено 66 правонарушений, предусмотренных статьей 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)», — сообщают в ведомстве.
Добавим, что ранее жителям Челябинской области напомнили о штрафах до 300 тыс. рублей за незаконную вырубку елей. Нарушителям также грозит уголовная ответственность.