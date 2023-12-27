В Челябинске полицейские выявили 60 правонарушений на местах торговли елками

Изъято около 600 хвойных деревьев

«С начала проведения мероприятий полицейскими проведено около 360 проверок, в ходе которых выявлено 66 правонарушений, предусмотренных статьей 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)»,

— сообщают в ведомстве.