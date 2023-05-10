Отдел по делам несовершеннолетних отдела полиции «Курчатовский» проводит доследственную проверку по факту поджога пяти мусорных контейнеров на площадке по сбору отходов. Установлен предполагаемый поджигатель — 8-летний школьник. С ним и его родителями правоохранители проведут беседу, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
ЧП случилось 30 апреля возле дома № 13 по улице Чичерина в Челябинске.
«Сумма нанесенного компании ущерба предварительно оценивается в 70 тысяч рублей. В случаеесли причастность восьмилетнего ребенка подтвердится, Центр коммунального сервиса будет взыскивать с его родителей сумму ущерба в гражданско-правовом порядке», — сообщили в региональном полицейском главке.
Отметим, что за первый квартал в Челябинске на контейнерных площадках сгорело 54 мусорных контейнера. По каждому случаю служба безопасности ЦКС проводит проверки, итогом которых становятся обращения в правоохранительные органы.