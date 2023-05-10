В Челябинске полицейские установили личность 8‑летнего поджигателя мусорных контейнеров

Ущерб ЦКС составил 70 тысяч рублей

Отдел по делам несовершеннолетних отдела полиции «Курчатовский» проводит доследственную проверку по факту поджога пяти мусорных контейнеров на площадке по сбору отходов. Установлен предполагаемый поджигатель — 8-летний школьник. С ним и его родителями правоохранители проведут беседу, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

ЧП случилось 30 апреля возле дома № 13 по улице Чичерина в Челябинске.

«Сумма нанесенного компании ущерба предварительно оценивается в 70 тысяч рублей. В случаеесли причастность восьмилетнего ребенка подтвердится, Центр коммунального сервиса будет взыскивать с его родителей сумму ущерба в гражданско-правовом порядке», — сообщили в региональном полицейском главке.

Отметим, что за первый квартал в Челябинске на контейнерных площадках сгорело 54 мусорных контейнера. По каждому случаю служба безопасности ЦКС проводит проверки, итогом которых становятся обращения в правоохранительные органы.