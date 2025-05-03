В Челябинске полицейские скрутили одного из участников ДТП

Водитель был пьян и вел себя неадекватно

Сегодня, 3 мая, в Челябинске в Артиллерийском переулке столкнулись автомобили «Фольксваген», которым управлял 25-летний парень, и «Датсун», за рулем которого был 51-летний мужчина. После водитель немецкой иномарки вышел из машины и начал провоцировать конфликт. Полицейским пришлось применить в его отношении силу. Также на мужчину составили пять протоколов, сообщили в городской ГАИ.

«Водитель автомобиля „Фольксваген“ вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью в отношении сотрудников полиции и другого участника ДТП. На неоднократные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий не реагировал, в результате чего сотрудники ГАИ применили физическую силу»,— уточнили в ведомстве.

В ходе конфликта полицейские заподозрили, что водитель «Фольксвагена» пьян. Медицинское освидетельствование подтвердило их догадки. Также выяснилось, что водительских прав у мужчины не было.

В отношении автомобилиста составили пять протоколов: за управление без прав, неуплату административных штрафов, управление авто без регистрационных документов на него, неповиновение распоряжению сотрудника полиции и повторное управление в состоянии опьянения.

Автомобилиста доставили в Тракторозаводский районный суд.