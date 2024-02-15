В Челябинске полицейские прикрыли два наркопритона

Неблагополучные квартиры выявлены в Центральном и Курчатовском районах

Семь протоколов составили челябинские полицейские на наркоманов, которые облюбовали два притона в Центральном и Курчатовском районах города. Противозаконную деятельность организовали хозяева двух челябинских квартир, сообщили в ГУ МВД по региону.

«Полицейские установили, что организаторы обоих наркопритонов, 34-летние мужчина и женщина, ранее уже имели проблемы с законом из-за собственной наркозависимости. При этом хозяйка квартиры в Центральном районе потребляла запрещенные вещества в присутствии собственного малолетнего ребенка», — говорится в сообщении.

В злачных квартирах при осмотре были обнаружены и изъяты шприцы и приспособления для потребления наркотиков.

В ходе документирования полицейские составили семь протоколов по статье 6.9 КоАП РФ (употребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача) на гостей, приходивших в притон. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств).